Friedensdorf: Ausstellung geht in die Schulen

Die Sorge für ständig rund 300 Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten in Deutschland, weltweite Projektarbeit sowie Bildungsarbeit für den Frieden: Über diese drei Schwerpunkte der Arbeit von Friedensdorf Internationl seit seiner Gründung informiert eine jetzt öffentlich ausleihbare Ausstellung mit 52 Bild- und sechs Texttafeln. Die 2017 viel beachtete Fotoausstellung hatte das Friedensdorf 50 Jahre nach seiner Gründung präsentiert. Jetzt können auch Schulen, Kirchengemeinden und andere Gruppen und Einrichtungen sie leihen. Die Ausstellung, die das Leben der Kinder im Friedensdorf wie auch Situationen bei Hilfsflügen in aller Welt zeigt, ist zudem flexibel mit weniger Tafeln aufstellbar.

"Verletzte und kriegsgeschädigte Kinder, die in ihren Heimatländern nicht behandelt werden können, führen uns vor Augen", so das Friedensdorf, "dass Menschen weltweit immer noch Opfer von Gewalt und Kriegen sind." Das Friedensdorf will mit seiner Arbeit dazu ermutigen, dass Bürger aktiv Zeichen für den Frieden und Freiheit setzen. Infos bei Katharina Böhme: Telefon 02064 4974-141.

(RP)