Friedhof Birkenberg in Leverkusen ist wieder geöffnet

Die Aufräumarbeiten auf dem Friedhof Birkenberg in Leverkusen sind abgeschlossen. Seit Mittwoch können Besucher die Anlage wieder betreten.

Sturmtief Friederike hatte am 18. Januar auf dem Friedhof 20 Bäume umgestürzt, sodass die Anlage seither gesperrt war. Laut Fachbereich Stadtgrün lagen auf dem gesamten Friedhof umgestürzte Bäume. Zudem mussten lose Äste aus den Baumkronen beseitigt werden.

Viele Stämme waren durch den Sturm in Schieflage geraten und wurden nur noch von anderen Bäumen gestützt. Ein Schild warnte die Besucher vor Lebensgefahr. Der Friedhof Reuschenberg war schon am 19. Januar wieder für Besucher geöffnet. Dort waren die Schäden nicht so gravierend.

(woa)