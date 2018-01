Für den TV Vorst ist gegen Bottrop Vorsichtig geboten

Nach den Feiertagen und dem Jahreswechsel dauert es manchmal eine gewisse Zeit, bis sich der übliche Trott wieder eingestellt hat. Der TV Vorst war zuletzt vor gut einem Monat im Einsatz, nun kann der Spielplan den Grün-Weißen dabei helfen, möglichst unbehelligt den Rost abzuschütteln.

Am Sonntag (11.30 Uhr) wartet mit dem Gastauftritt beim SC Bottrop gleichermaßen die vom Papier her leichteste wie auch undankbarste Aufgabe. Keine Mannschaft will sich die Blöße geben und beim immer noch punktlosen Schlusslicht als erster Kontrahent Federn lassen. Die Gastgeber blieben bislang phasenweise den Beweis der Ligatauglichkeit schuldig und verloren einen Großteil ihrer Begegnungen recht deutlich. In puncto Einsatz und Kampf konnte den Hausherren zwar selten ein Vorwurf gemacht werden, aber die spielerischen Mittel sind weitestgehend überschaubar. Vorsicht ist für die Vorster dennoch geboten. Zum einen erfreut sich der Sonntagvormittag als Spieltermin keiner allzu großen Beliebtheit, zusätzlich hat Bottrop nichts mehr zu verlieren. Nach den beiden jüngsten Niederlagen gegen die direkten Konkurrenten St. Tönis und Korschenbroich ist der Klassenverbleib in weite Ferne gerückt. Nichtsdestotrotz bietet das Wochenende den Grün-Weißen die Gelegenheit, ihre Serie weiter auszubauen. Seit drei Partien ist die Mannschaft von Trainer Dominique Junkers ungeschlagen, die letzten beiden Duelle endeten mit der vollen Ausbeute. Zwei zweite Zähler würden die Lage im dichten Gedränge zwischen Platz zwei und neun weiter verbessern, zumal mit dem TV Korschenbroich der nächste machbare Herausforderung ansteht.

(mcp)