Für TV Vorst steht ein echtes Spitzenspiel in Geistenbeck an

Die Indizien sprachen schon seit Saisonbeginn dafür, spätestens jetzt ist es Gewissheit, der TV Vorst ist in der laufenden Spielzeit wesentlich breiter aufgestellt. In Abwesenheit der Schlüsselspieler Pascal Mertens und Andreas Bröxkes fuhren die Grün-Weißen am Samstagabend gegen den TV Korschenbroich souverän die Zähler ein (27:21). Dass Korschenbroich dabei nicht gerade auf atemberaubenden Niveau agierte, spielt für Trainer Dominique Junkers nur eine untergeordnete Rolle: "Generell zählt das beruhigende Gefühl, dass wir den Ausfall absoluter Leistungsträger ausgleichen können. Selbstverständlich ist das auf keinen Fall. Bröxkes und Mertens treten ja nicht nur als Vollstrecker in Erscheinung, sondern gerade Mertens ist überdies immens wichtig im Aufbau. Er lenkt das Geschehen sehr souverän." In dieser Hinsicht trat zuletzt insbesondere Jan Nilles als würdiger Vertreter in Erscheinung. Nilles initiierte zahlreiche Angriffe, bediente speziell Marvin Rassmann am Kreis sehr wirkungsvoll und erzielte nebenbei selbst vier Treffer.