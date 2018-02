später lesen Stadt Willich "Für Willich" hat jetzt ein Büro FOTO: Für Willich FOTO: Für Willich Teilen

Die Fraktion "Für Willich" bezieht heute ein eigenes Fraktionsgeschäftszimmer im Alten Rathaus in Schiefbahn, Hochstraße 67 in der ersten Etage. Damit nimmt die Ende des Jahres von drei SPD-Ratsmitgliedern gegründete Fraktion auch offiziell ihre Arbeit vor Ort auf. Die Fraktionsmitglieder bieten ab März eine Sprechstunde jeweils am ersten Mittwoch des Monats (außer in den Ferien) in der Zeit von 10 bis 12 Uhr an. Die Bürger sollen somit Gelegenheit erhalten, mit den politischen Vertretern direkt ins Gespräch zu kommen.