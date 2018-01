später lesen Hösel Fußgängerin wird bei Unfall in Hösel schwer verletzt Teilen

Am Dienstagmorgen kam es gegen 8.25 Uhr an der Eggerscheidter Straße in Hösel zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin schwer verletzt wurde. Eine 39-jährige Ratingerin befuhr mit einem VW Caddy die Straße Stolsheide in Richtung Eggerscheidter Straße und beabsichtigte, an der Einmündung nach links in die Eggerscheidter Straße abzubiegen. Im Einmündungsbereich hielt sie ihr Fahrzeug zunächst an und ließ den Querverkehr auf der bevorrechtigen Eggerscheidter Straße passieren. Beim anschließenden Abbiegevorgang kollidierte sie dann mit einer 73-jährigen Fußgängerin, die dort zeitgleich die Fahrbahn in Richtung Stolsheide überqueren wollte. Die Fußgängerin verletzte sich beim Zusammenstoß schwer.