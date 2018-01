später lesen Jüchen Gelungenes Neujahrskonzert mit ausgezeichneten Solisten FOTO: Anja Tinter FOTO: Anja Tinter Teilen

Twittern

Teilen



Ein gut gelaunter Bürgermeister Harald Zillikens freute sich am Sonntag über das ausverkaufte Neujahrskonzert in der Peter-Giesen-Halle in Garzweiler. In seiner Begrüßung wünschte er, dass "wir mit Optimismus und Gelassenheit in das neue Jahr gehen". Zillikens erinnerte daran, "dass wir das Glück haben, in einem der demokratischsten und wohlhabendsten Länder dieser Erde zu leben". Die Mitgliedschaft in der europäischen Gemeinschaft sei seit mehr als 70 Jahren Garant für Frieden und Freiheit. Hans-Georg Marzinkowski