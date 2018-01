später lesen Kerken Gemeinde Kerken sucht Schöffen Teilen

Für die Schöffenwahl für die Amtszeit 2019 bis 2023 sucht die Gemeinde Kerken für den Amtsgerichtsbezirk Geldern Bürger, die als "Erwachsenenschöffen oder Jugendschöffen" tätig sein möchten. Gemäß Gerichtsverfassungsgesetz ist in jedem fünften Jahr eine Vorschlagsliste für Schöffen aufzustellen. Der Rat der Gemeinde Kerken wird voraussichtlich in seiner Sitzung am 11. April über die Vorschlagslisten entscheiden.