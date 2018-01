später lesen Straelen Gemüsebautag in Straelen mit vielen Vorträgen Teilen

Twittern

Teilen



Der traditionelle "Rheinische Gemüsebautag" des Versuchszentrums Gartenbau Straelen/Köln-Auweiler der Landwirtschaftskammer NRW findet am Donnerstag, 25. Januar, von 9 bis 17 Uhr in Straelen statt. In Zusammenarbeit mit der Landesgruppe Gemüsebau des Provinzialverbandes rheinischer Obst- und Gemüsebauer wurde ein interessantes und aktuelles Programm für alle Bereiche des Gemüsebaus zusammengestellt.