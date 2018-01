später lesen Lintorf Gespräch über Bibeltexte beginnt in St. Anna Teilen

Beim Glaubensgesprächskreis der katholischen Kirchengemeinde St. Anna mit Pater Jilesen geht es im ersten Halbjahr um "Die Bibel als Spiegel seines Selbst oder tiefenpsychologische Bibelauslegung". Tiefenpsychologische Bibelauslegung heißt: So in den Bibeltext schauen, dass der Text zu einem Spiegel wird, in dem etwas von der eigenen Seele aufleuchtet. Es geht darum, durch den Bibeltext sich selbst und seine verborgenen Kräfte besser kennenzulernen. Die Schätze in den biblischen Geschichten und in einem selbst, können befreiend wirken. Als Bibeltext wird jeweils das Evangelium des kommenden Sonntags genommen. Termine sind jeweils von 16 bis 18.15 Uhr am 29. Januar, 26. Februar, 26. März, 30. April, 28. Mai und 26. Juni. Die Treffen finden im Pfarrzentrum St. Johannes, Am Löken 69 statt.