Gewerkschaft: Willkommen im Vorhof zur Hölle

Grundschulkabarett "Lehrgut" im Gocher Goli-Theater

"Willkommen im Vorhof zur Hölle": So begrüßt das Grundschulkabarett "Lehrgut" in seinem ersten Programm seine Besucher.

"Ist es denn wirklich so schlimm mit den lieben Kleinen?", wird sich so mancher Leser fragen. "Wenn der allseits beliebte "Leisefuchs" in Aktion tritt, kann der Grundschulalltag erträglich werden", erklären die drei Paderborner Pädagogen Anne Cordes, Reinhild Wode und Andreas Potthast.

Unterstützt durch den Musiker Thomas Polzin beleben sie seit September 2015 die Kabarettszene der Region durch Kabarettistisches aus der Welt der Primarstufe - sprich der PrimaRten.

Die langersehnte Zertifizierung zur "Musikalischen Schwerpunktschule" bildet den lachhaften Rahmen des Programms. Der kurzweilige Abend besticht durch den Wechsel zwischen treffenden Gesangseinlagen, nachhaltig wirkenden Choreographien und liebevoll überzeichneten Alltagsszenen. In dem zweistündigen Programm bleibt niemand verschont: Irrwege der pädagogischen Berufswahl, Auswirkungen des Traumjobs ins Privatleben, die stets überbehütenden Helikoptereltern oder die Zeit des Mittagessens aus Sicht der Pädagogen im Offenen Ganztag. Auch die Seele der Schule, Hausmeister Heinz Krabottke, weiß von interessanten Schulinterna zu berichten.

Die Gewerkschaft Verband, Bildung und Erziehung (VBE) freut sich sehr, seinen Mitgliedern und interessierten Kollegen dieses besondere "Bonbon" anbieten zu können.

Die Kabarett-Veranstaltung findet statt am Samstag, 24. Februar, um 20 (19 Einlass) im Goli-Theater in Goch, Brückenstraße 39.

"Den VBE-Mitgliedern danken wir die treue Mitgliedschaft mit einer Freikarte für einen lustiges Abend", teilt der Kreisvorsitzende Bernd Lindenau mit. Nichtmitglieder zahlen 10 Euro.

Kartenbestellungen (auch die Freikarten) unter: j.wilms@vbe-nrw.de (dort kann man auch noch kurzfristig Mitglied werden).

(RP)