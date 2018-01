Glatteis sorgt für zahlreiche Verspätungen

Verkehr in Remscheid

Auf Remscheids Straßen ging am Mittwochmorgen vielerorts nichts mehr. Eis auf den Fahrbahnen sorgte für Stau und Verspätungen bei den Bussen.





Auf glatter Fahrbahn kamen auch Autofahrer kaum durch. Die Polizei zählte am Morgen acht Unfälle mit Blechschäden. Dazu, so die Pressestelle, fiel noch eine Baustellenampel im Bereich Trecknase aus, was die Stausituation noch verstärkte.





Busse der Remscheider Stadtwerke fuhren am Morgen teils mit mehr als einer Stunde Verspätung. Christian Johannsen hatte noch am Mittag mit den Folgen der winterlichen Witterung zu kämpfen. Der Oberverkehrsmeister bei den Remscheider Stadtwerken musste den Fahrplan des Busverkehrs wieder in Ordnung bringen.





Auf Facebook beschwerten sich Nutzer am Morgen über den Räumdienst. So schrieb ein Nutzer: "Busse kommen nicht durch, während die TBR Parkplätze räumen. Wer legt solche Prioritäten fest?". Andere berichteten von längeren Staus.





Auch in anderen Regionen NRWs kam es wegen des Wetters zu Unfällen. In Nümbrecht kam ein Bus auf abschüssiger Strecke bei Schneeglätte von der Fahrbahn ab. Dabei seien der Fahrer und weitere sieben Menschen leicht verletzt worden, unter ihnen auch Schulkinder, sagte ein Polizeisprecher. Ein Unfall mit einem Linienbus in Wermelskirchen ging glimpflich aus. Hier finden Sie unsere Übersicht.

(woa)