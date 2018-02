später lesen Neuss Go Music im Okie Dokie Teilen

Die Go Music- Konzerte von Bassist und Produzent Martin Engelien sind Teil einer monatliche Konzertreihe, bei der immer eine neue Musikband auf der Bühne steht. Zu den Musikern zählen nationale und internationale Gäste, die mit handgemachter Musik explosive Pop- und Rock-Events bieten. Das Konzept Go Music hat sich zu einem von mittlerweile bis zu 300 Musikern unterstützten Projekt entwickelt. Am Sonntag, 4. Februar, 20 Uhr, kommt "Groovestar" Engelien mit einer seine Band nach Neuss ins Okie Dokie. Einlass ist um 19 Uhr .