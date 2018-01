Görges fliegt in Melbourne raus

Julia Görges ist bei den Australian Open in Melbourne bereits in der zweiten Runde ausgeschieden. Die Geheimfavoritin unterlag der Französin Alize Cornet 4:6, 3:6.





Zuvor hatte die 29-jährige Görges 15 Matches in Folge und saisonübergreifend die Turniere in Moskau, Zhuahi und Auckland gewonnen und zählte deshalb in Melbourne zum erweiterten Favoritenkreis. Damit sind fünf von anfangs sieben deutschen Damen ausgeschieden. Angelique Kerber und Andrea Petkovic bestreiten ihre Zweitrunden-Matches am Donnerstag.





Bis zum Auftritt in der Nightsession in der Margaret Court Arena, dem drittgrößten Platz der Anlage, hatte Görges alle fünf Duelle mit der Weltranglisten-42. Cornet für sich entschieden und dabei nur einen Satz abgegeben. Doch am Mittwochabend fehlte ihr beim eigenen Aufschlag die Präzision, die sie zuvor ausgezeichnet hatte. Den ersten Satz gab Görges mit einem Doppelfehler ab, ihr zweiter Aufschlag landete fast zwei Meter im Aus.





Im zweiten Satz blitzten immer wieder Görges' Qualitäten auf, dank der sie bis auf Platz zwölf der Weltrangliste geklettert war. Cornet, selbst einst die Nummer elf im Ranking, hielt dem Druck jedoch stand. Görges gab sich nicht auf und schrie Mitte des zweiten Satzes nach einer krachenden Vorhand ihre Anspannung heraus. Es half nichts. Sie selbst vergab zwei Breakchancen, ehe Cornet ihr den Aufschlag zum 5:3 abnahm und wenig später für die Entscheidung sorgte.





Vor Görges hatte bereits Mona Barthel (Neumünster) in der zweiten Runde verloren. Die 27-Jährige verlor gegen die an Position 32 gesetzte Estin Anett Kontaveit nach 1:36 Stunden 3:6, 6:4, 3:6. Damit sind aus deutscher Sicht bei den Frauen nur noch Angelique Kerber (Kiel/Nr. 21) und Andrea Petkovic (Darmstadt) im Rennen. Kerber trifft am Donnerstag auf die Kroatin Donna Vekic, die von ihrem Ex-Coach Torben Beltz trainiert wird. Petkovic bekommt es mit Lauren Davis aus den USA zu tun.

(can)