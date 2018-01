Görges und Barthel siegen, Brown und Kohlschreiber raus

Julia Görges (29) hat ihre Siegesserie ausgebaut und die zweite Runde der Australian Open erreicht. Die Weltranglistenzwölfte aus Bad Oldesloe setzte sich zum Auftakt in Melbourne gegen die 19-jährige Sofia Kenin aus den USA nach 79 Minuten 6:4, 6:4 durch.





"Ich kann mich über meine Form nicht beschweren", sagte Görges nach dem Matchball gelöst. Ebenfalls eine Runde weiter ist Mona Barthel, der gegen die Rumänin Monica Niculescu mit 6:4, 7:5 ihr erster Sieg des Jahres gelang.





Die 27-Jährige aus Neumünster trifft am Mittwoch auf Anett Kontaveit (Estland/Nr. 32). Im vergangenen Jahr hatte Barthel als Qualifikantin das Achtelfinale der Australian Open erreicht. "Die letzten Turniere sind nicht optimal für mich gelaufen, daher war ich etwas nervös", sagte Barthel.





Kohlschreiber ausgeschieden





Philipp Kohlschreiber ist als erster deutscher Tennisprofi bei den Australian Open ausgeschieden. Der 34 Jahre alte Augsburger unterlag überraschend dem Weltranglisten-168. Yoshihito Nishioka aus Japan nach 2:39 Stunden 3:6, 6:2, 0:6, 6:1, 2:6. Der an Position 27 gesetzte Kohlschreiber war zum 13. Mal beim ersten Grand Slam der Saison am Start, nach 2016 kassierte er seine zweite Erstrundenniederlage.





Nach Kohlschreiber ist auch Dustin Brown bei den Australian Open in der ersten Runde nach einem Fünf-Satz-Match gescheitert. Brown verlor am Montag beim ersten Grand-Slam-Tennisturnier des Jahres gegen den Portugiesen Joao Sousa 4:6, 3:6, 6:4, 7:6 (7:4), 1:6. Am Dienstag bestreiten 13 deutsche Profis ihre Erstrunden-Partien, darunter auch Angelique Kerber und Alexander Zverev.





Vorjahresfinalist Rafael Nadal (31) ist derweil völlig problemlos in die zweite Runde eingezogen. Der Weltranglistenerste aus Spanien ließ Victor Estrella Burgos aus der Dominikanischen Republik beim 6:1, 6:1, 6:1 in nur 94 Minuten überhaupt keine Chance.





Für Nadal ist es das erste Turnier der Saison, zum ersten Mal in seiner Karriere war er nach Melbourne gereist, ohne ein offizielles Vorbereitungsmatch absolviert zu haben. Nach der erfolgreichen Saison 2017 mit den Grand-Slam-Titeln in Paris und New York hatte Nadal seinem angeschlagenen Knie eine Pause gegönnt, von Problemen war gegen Estrella Burgos nichts zu sehen.





Geheimfavoritin Görges





Görges musste für ihren 15. Sieg nacheinander ihr bestes Tennis abrufen. Melbourne-Debütantin Kenin hielt die Partie lange offen, doch Görges ließ kaum Zweifel an ihrem Erfolg aufkommen. 14 Asse servierte die deutsche Nummer eins, die nach den Turniersiegen in Moskau, Zhuhai und Auckland als Geheimfavoritin beim ersten Grand Slam des Jahres gilt.





Dreimal hat Görges das Achtelfinale in Melbourne erreicht, weiter ist sie allerdings bislang bei keinem Major gekommen. In der zweiten Runde am Mittwoch trifft sie auf die Französin Alize Cornet. Gegen die frühere Weltranglistenelfte hat Görges bislang alle fünf Matches gewonnen.





Angelique Kerber, die zweite formstarke deutsche Spielerin im Feld, greift am Dienstag gegen Anna-Lena Friedsam aus Neuwied ins Geschehen ein. In diesem Jahr hat die 29 Jahre alte Kielerin alle neun Einzel und das Turnier in Sydney gewonnen. Bei den Buchmachern gilt Kerber als eine der Top-Favoritinnen auf ihren zweiten Sieg in Melbourne nach 2016.





Während Serena Williams nach der Geburt ihres Kindes noch pausiert, verabschiedete sich am Montag ihre ältere Schwester Venus in der ersten Runde aus Melbourne. Nach einem 3:6, 5:7 gegen die Schweizerin Bencic, die im März 1997 zur Welt kam. Es war der zweite Akt in einem beispiellosen Trauerspiel für die amerikanischen Tennisprofis.





Kurz vor der siebenmaligen Grand-Slam-Turniersiegerin und ehemaligen Weltranglisten-Ersten Venus Williams war US-Open-Siegerin Sloane Stephens nach einem 6:2, 6:7 (2:7), 2:6 gegen die Chinesin Zhang Shuai gescheitert. Wenig später erwischte es auch Coco Vandeweghe. Vandeweghe, Halbfinalistin 2017 in Melbourne und Flushing Meadows, konnte grippegeschwächt beim 6:7 (4:7), 2:6 gegen Timea Babos aus Ungarn kaum etwas ausrichten.

