Groß angelegte Polizeiaktion gegen Schwerkriminalität

Kriminalbeamte, Polizisten einer Einsatzhundertschaft und Spezialeinsatzkräfte haben gestern Morgen um 6 Uhr zeitgleich 13 Wohnungen und ein Café in Rheinberg, Wesel und Voerde durchsucht. An der Aktion waren rund 300 Polizeikräfte beteiligt. Sechs Personen wurden dem Haftrichter vorgeführt. Den Verdächtigen wird vorgeworfen, mit Drogen gehandelt und Raubüberfälle begangen zu haben. Die groß angelegte Durchsuchung war in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Duisburg langfristig vorbereitet worden und nach Angeben der Polizei "ein Erfolg". Bernfried Paus