Grubenrand-Piraten laden zur Karnevalssitzung ein

Zur Karnevalssitzung lädt die Keyenberger Karnevalsgesellschaft Grubenrad-Piraten ein. Die Sitzung findet am Samstag, 20. Januar, 19.11 Uhr, in der Mehrzweckhalle neben der Grundschule, Lindenallee, statt. Das Prinzenpaar Frank und Judith, die Kinderprinzessin Fiona sowie die Adjutantinnen Hannah und Lana freuen sich auf viele Besucher. Im Programm treten unter anderem Biker Berti, die Showtanzgruppe Revolution und zahlreiche eigene Kräfte auf, darunter die Kleinsten der Grubenrand-Piraten, die zeigen, wie Gespenster Karneval feiern.

Karten gibt es im Vorverkauf (8 Euro, Abendkasse 10 Euro) im Keyenberger Hof und bei Marcel Breker, Telefon 0151 53001111. Am Sonntag, 28. Januar, findet im Pfarrheim um 14.11 Uhr die Kindersitzung statt, ebenfalls im Pfarrheim wird der Kostümball am 10. Februar, 20 Uhr, gefeiert. Mit dem Veilchendienstagszug am 13. Februar, ab 11.11 Uhr endet die Session.

