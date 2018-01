Haaner Gymnasiasten führen Musical "Haispray" auf

Seit einem Jahr schon laufen die Proben. Jetzt wird es ernst. Von Freitag bis Sonntag singen und spielen die Mitglieder des Schulchores des Gymnasiums Haan (Klasse 8 bis Q2) das Musical "Hairspray". Begleitet werden sie von Instrumentalisten der Stufen 5 bis Q2.

Da die Schulaula an der Adlerstraße gerade abgerissen wird, werden die vier Aufführungen im CVJM-Haus, Alleestraße 10, stattfinden. Zu sehen und zu hören gibt es das Musical am Freitag, 19. Januar, um 18 Uhr, am Samstag, 20 Januar, um 11.30 und 19 Uhr sowie am Sonntag, 21. Januar, um 16 Uhr. Die Karten kosten 10 bzw. 7 Euro (Schüler) und sind mittwochs und freitags jeweils in der ersten großen Pause in der Pausenhalle zu erwerben. Es gibt´ nur noch Restkarten für Samstag um 11.30 Uhr, teilte Carola Gabelin mit, Leiterin des Projektes. Einer einjährigen Probenphase und einem Probenwochenendes in der Jugendherberge in Lindlar folgen nun noch probenintensive Tage in der Schule und im CVJM-Haus. Die komplette Fachschaft Musik, mehrere ehemalige Schülerinnen sowie viele Eltern haben dieses Projekt unterstützt. Die Regie führen Nadine Handt und Jessica Schlauß.

(-dts)