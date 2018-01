später lesen Haan Haaner Sozialdienst braucht dringend Fahrer für Tafel Teilen

Seit elf Jahren besteht die Haaner Tafel und ist Anlaufstelle für zahlreiche Menschen in der Gartenstadt, die Unterstützung bei der Versorgung mit Lebensmitteln brauchen. Mehr als 80 ehrenamtliche Helfer sorgen dafür, dass bei der Haaner Tafel alles rund läuft: Vom Transport der Spenden über das Sortieren der Waren und das Sauberhalten der Räume und bis hin zur Ausgabe der Waren an die Kunden im Gemeindezentrum der Freien Evangelischen Gemeinde, Ellscheider Straße 42-46 selbst. Dabei ist die Tafel auf Menschen angewiesen, die bereit sind, sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich einzusetzen.