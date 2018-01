später lesen Duisburg Haltenden Wagen zu spät wahrgenommen Teilen

Drei Personen sind bei zwei Verkehrsunfällen am Montag so schwer verletzt worden, dass sie mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus kamen. In Aldenrade übersah eine 18-jährige Autofahrerin gegen 17.30 Uhr, dass die vor ihr fahrenden Autos verkehrsbedingt stoppten und fuhr auf. Ein Fahrer hatte angehalten, weil er von der Friedrich-Ebert-Straße in eine Grundstückseinfahrt fahren wollte. Die beiden Autofahrer hinter ihm hielten an, die 18-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Durch die Wucht des Aufpralls schob sie den VW Bora, indem ein Ehepaar (30 und 34 Jahre) saß, noch auf einen weiteren Wagen.