Leverkusen Handwerk braucht mehr als Bleistift und Zollstock

Auf dem Weg zum Handwerk 4.0 - so haben sich die Kreishandwerkerschaft und ihre 13 Handwerksinnung beim Neujahrsempfang 2018 präsentiert. "Wer glaubt, ein Handwerker arbeitet in 2018 ausschließlich mit Bleistift, Wasserwaage und Zollstock, der hat noch ein Image von vor etwa 30 Jahren abgespeichert", sagte Marcus Otto, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft. "Der Einsatz von Tablets vor Ort, Drohnenflüge auf der Baustelle oder 3D-Scannern geben die Richtung des innovativen Handwerks an."