Handwerker wählen ihre Vertreter

Der oberste Repräsentant des Handwerks im Bergischen Land ist Willi Reitz. Die Mitgliederversammlung der Kreishandwerkerschaft hat den Obermeister der Maler- und Lackiererinnung jetzt einstimmig in seinem Amt bestätigt. Joachim Rüttgen

Wie bereits in den vergangenen fünf Jahren wird Willi Reitz auch in seiner nächsten Amtszeit die Interessen der 13 angeschlossenen Handwerksinnungen der Kreishandwerkerschaft Bergisches Land in der Öffentlichkeit vertreten. Ein großes Augenmerk liegt dabei auf der Imagepflege des Handwerks.

"In den Köpfen ist oftmals noch ein veraltetes Bild des Handwerkers abgespeichert und selten innovative, moderne und zukunftsorientierte Unternehmen. Dies gilt es nachhaltig zu verändern - im Kundenkontakt, in der Außendarstellung und in der Nachwuchsgenerierung", berichtet Katrin Rehse, Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Kreishandwerkerschaft Bergisches Land, zu der auch zahlreiche Betriebe aus Radevormwald gehören. Wichtig sei dabei auch der Austausch mit Politikern, schließlich sei die universitäre Ausbildung zuletzt deutlich stärker aus der Politik heraus unterstützt worden als die berufliche Ausbildung. Dies müsse sich dringend ändern, denn das Handwerk sei als sehr starke Wirtschaftskraft immens wichtig für die Gesellschaft und das Allgemeinwohl.

Die Aufgaben des wiedergewählten Kreishandwerksmeisters sind vielfältig. Unterstützung erfährt er dabei von seinen Kollegen, die ebenfalls für weitere fünf Jahre gewählt wurden. Die stellvertretenden Kreishandwerksmeister sind Reiner Irlenbusch (Ford Bergland, Wiluda), Obermeister der Kraftfahrzeuginnung, und Rüdiger Otto, stellvertretender Obermeister der Baugewerksinnung.

Weitere Vorstandsmitglieder sind Achim Culmann, Obermeister der Tischlerinnung, Lothar Neuhalfen, stellvertretender Obermeister der Elektroinnung, Thomas Braun, Obermeister der Innung für Sanitär- und Heizungstechnik, und Harald Laudenberg, Obermeister der Dachdeckerinnung. Die Kreishandwerkerschaft und allen voran Hauptgeschäftsführer Marcus Otto gratulierte dem neu gewählten Vorstand und freut sich auf die weitere sehr gute Zusammenarbeit.

Bereits zum Jahreswechsel hatte es zwölf weitere Wahlen gegeben: Die Innungen haben ihre jeweiligen Obermeister, Stellvertreter und Vorstände gewählt - das Ergebnis: ein neuer Obermeister in der Fleischerinnung Bergisches Land und elf wiedergewählte Obermeister. Die Vorstandswahlen der Kraftfahrzeuginnung finden zum Jahreswechsel 2018/2019 statt.

Werner Molitor aus Kürten ist mit Herzblut Fleischer und unterstützt seine Innung bereits seit vielen Jahren. Vor seiner Wahl zum Obermeister für die nächsten fünf Jahre war er Lehrlingswart und hat sich mit viel Energie um den Nachwuchs gekümmert, teilt die Kreishandwerkerschaft mit.

Mit viel Vertrauen der jeweiligen Innungsmitglieder sind elf weitere Obermeister in ihrem Amt bestätigt worden - Bäckerinnung: Peter Lob aus Bergisch Gladbach, Baugewerksinnung: Gerd Krämer aus Bergisch Gladbach, Dachdeckerinnung: Harald Laudenberg aus Kürten, Elektroinnung: Björn Rose aus Gummersbach, Friseurinnung: Thomas Stangier aus Morsbach, Innung für Informationstechnik: Achim Willutzki aus Wipperfürth, Maler- und Lackiererinnung: Willi Reitz aus Bergisch Gladbach, Innung für Metalltechnik: Rainer Pakulla aus Bergisch Gladbach, Innung für Raumausstatter und Bekleidungshandwerke: Peter Vogel aus Overath, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik: Thomas Braun aus Leverkusen, Tischlerinnung: Achim Culmann aus Bergisch Gladbach.