HASH(0x8d979a0)

KLEVE (RP) Am Freitag, 2. Februar, um 20 Uhr gastiert das XOX-Theater Kleve mit seiner Lese-Inszenierung der Farce "Marlowe & Spade" von Eckehard Ziedrich im Theater im Fluss. Die beiden alt gewordenen Privatdetektive Marlowe und Spade sitzen beschäftigungslos in ihrem Büro und sinnieren darüber, warum ihr Geschäft nicht mehr läuft. In umwerfend komischen, die Lachmuskeln der Zuschauer strapazierenden Dialogen machen sich beide Kollegen gegenseitig für den Niedergang ihrer Detektei verantwortlich. Als ihr Disput handgreiflich zu werden droht, gibt eine plötzlich auftauchende Klientin der Situation eine groteske Wendung. Es lesen Ernst Hanßen und Wolfgang Paterok.