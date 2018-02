später lesen Kempen HASH(0x9acd490) Teilen

Eine 22-jährige Autofahrerin aus Grefrath ist gestern gegen 7.50 Uhr bei einem Unfall zwischen Viersen-Dornbusch und Süchteln schwer verletzt worden. Sie war auf der Lobbericher Straße unterwegs in Richtung Süchteln, als sie am Ende einer Linkskurve aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Wagen verlor. Das Auto rutschte zunächst kurz links ins Bankett, dann nach rechts, wo es knapp vier Meter einen Abhang in den Wald hinunterrutschte und vor einen Baum prallte. Die junge Frau wurde in ihrem Wagen eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten sie, der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus.