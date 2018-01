Heljens-Jecken wollen Kamelle gewinnen

Energieversorger will mit Wettbewerb "Kamelleregen" Karnevalsgruppen mit Wurfmaterial unterstützen. Marita Jüngst

Was wäre ein Karnevalszug ohne Kamelle? Wohl nur halb so schön. Deshalb ist das Wurfmaterial für die Karnevalsvereine von entscheidender Bedeutung. Aber gutes Wurfmaterial ist teuer, vor allem für einen Verein wie die Heljens-Jecken aus Heiligenhaus, der sich erst im Jahr 2015 quasi aus dem Nichts gegründet hat.

Da sind Zuwendungen stets willkommen, so wie der mögliche Gewinn von 30.000 Tütchen mit Gummibärchen. Die nämlich winken dem Sieger des Wettbewerbs "Kamelleregen", den die Stadtwerke Düsseldorf erneut für Karnevalsgruppen aus dem Großraum Düsseldorf ausgeschrieben hat. Alle Karnevalsgruppen aus diesem Raum, die an einer Karnevalsveranstaltung oder einem Karnevalszug teilnehmen und in diesem Rahmen Wurfmaterial verteilen, können sich noch bis zum 2. Februar um 10 Uhr kostenlos anmelden und zeigen, warum sie gefördert werden sollten. Jetzt kann jeder täglich unter dem Link www.kamelleregen.de für seinen Favoriten mit abstimmen. Die zehn Karnevalsgruppen, die am 2. Februar um 10 Uhr die meisten Stimmen aufweisen, ziehen in ein Finale vom 2. Februar um 10 Uhr bis einschließlich 4. Februar 2018 ein.

Die Heljens-Jecken haben sich nun schon zum dritten Mal beworben und hoffen nun auf viele Zustimmungen, um zunächst einmal ins Finale einzuziehen. In ihrer Kurzbewerbung erklären die Heljens-Jecken, warum sie gewinnen sollten: "Es ist wundervoll mitzuerleben, wie Karneval in unserem kleinen Städtchen wieder auflodert. 30 Jahre lang gab es bei uns keinen Zug mehr und generell kaum karnevalistisches Treiben. Nun kämpfen wir mit wenigen aktiven Helfern jedes Jahr darum, den Zug trotz mittlerweile sehr hoher Sicherheitsauflagen wieder stattfinden lassen zu können, und die Heiligenhauser danken es uns, in dem sie zahlreich zu unserem Zug erscheinen. Weil wir innerhalb kürzester Zeit mit 5 Leuten aus dem Vorstand etwas so überwältigend Großes auf die Beine stellen konnten und wir jedes Jahr aufs Neue an unsere Grenzen gehen für unser Städtchen, haben wir es verdient zu gewinnen!"

Sollten die Heljens-Jecken zu den Gewinnern zählen - denn auch der zweite und dritte Platz wird mit reichlich Wurfmaterial bedacht - sollen die gewonnen Kamelle am Samstag, 10. Februar, in der Heiligenhauser Innenstadt regnen. Der Zug startet dann um 14.11 Uhr und zieht ab der Bayernstraße die komplette Hauptstraße entlang bis zum Kreisverkehr an der Mittelstraße/Kettwiger Straße. Die Stadtwerke Düsseldorf lassen sich den Wettbewerb übrigens insgesamt 8500 Euro kosten.

Die Heljens-Jecken scheinen ihre Anhänger schon gut mobilisiert zu haben. Doch auch für sie zählt jede Stimme, damit es beim Nelkensamstagszug noch mehr Kamelle, oder besser gesagt Gummibärchen, regnet.