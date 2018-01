Henning Venske lästert zum letzten Mal

Der Kabarettist ist auf Abschiedstour. Am 3. März gastiert er in der Kulturhalle.

Der Kabarettist, Schauspieler, Regisseur und Schriftsteller Henning Venske ist auf Abschiedstour: In seinem Programm "Summa summarum" analysiert der 78-Jährige zum letzten Mal auf der Bühne die aktuellen politischen Entwicklungen. Floskeln, Klischees und Phrasenmüll, Blender, Lallbacken und Waffelnasen - all dies erledigt er scharfsinnig, pointiert und witzig.

Henning Venske ist ein Kabarettist der alten Schule: Alles, was sich öffentlich regt, kreucht und fleucht, wird von ihm skeptisch begutachtet, "gemein, aber nicht unhöflich", wie es in einem seiner Programme hieß. Selbstbewusst und angriffslustig auch nach 57 Bühnenjahren präsentiert sich der Wortakrobat. "Verbale Entgleisungen spießt er mit einer solchen Kunstfertigkeit auf, dass der geschundene Geist auflacht, der Verstand triumphiert und das Herz vor Freude und Genugtuung hüpft", heißt es in der Ankündigung. Musikalisch begleitet wird Henning Venske von Frank Grischek am Akkordeon.

Venske gastiert am Samstag, 10. März, 20 Uhr in der Kulturhalle Neukirchen-Vluyn. Karten kosten 23, ermäßigt 18 Euro. Vorverkauf: Bürgerbüro im Rathaus (02845 391-270), Kulturhalle (KuCa, 02845 27578), Neukirchener Buchhandlung (02845 392-233), Giesen-Handick (02845 2354) sowie in Moers bei Schroeder Papeterie (02841 22459). Karten im Internet unter www.eventim.de.

(RP)