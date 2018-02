Hier rollen die Züge

Im jecken Erkelenzer Land rollen die Karnevalszüge wieder durch zahlreiche Ortschaften. Am Tulpensonntag geht's dann wieder raus auf die Straße. Eine Übersicht über die einzelnen Karnevalszüge gibt es für die Jecken hier:

Tulpensonntag, 11. Februar: 11.11 Uhr Karnevalszug in Katzem; 14.11 Uhr Karnevalszug in Lövenich; 15 Uhr, Karnevalszug in Kückhoven.

Rosenmontag, 12. Februar: 10 Uhr Karnevalszug in Venrath (Start in Kaulhausen an der Kapelle); 11.11 Uhr, Karnevalszug in Immerath; 11.11 Uhr, Karnevalszug in Golkrath; 11.11 Uhr Karnevalszug in Holzweiler; 14.11 Uhr großer Rosenmontagszug in der Erkelenzer Innenstadt.

Veilchendienstag, 13. Februar: 11.11 Uhr, Karnevalszug in Keyenberg; 14.11 Uhr Karnevalszug in Gerderhahn als traditioneller Schlusspunkt des Zuggeschehens im Erkelenzer Stadtgebiet.

Zahlreiche aktive Narren sind noch dabei, herrliche Motivwagen und kunterbunte Kostüme zu gestalten, damit sich prächtige Bilder ergeben. Und: Jede Menge Kamelle, auf die sich die Kleinen freuen dürfen, wird es sicherlich auch wieder geben.