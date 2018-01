später lesen Hilden Hildener Berufskolleg informiert Teilen

In den nächsten Tagen und Wochen werden für viele Schüler die beruflichen Weichen gestellt - das Berufskolleg Hilden, Am Holterhöfchen 34, informiert an verschiedenen Terminen über Bildungsgänge, Abschlüsse und berufliche Möglichkeiten. Auch die aktuellen Anmeldefristen wurden bekannt gegeben.