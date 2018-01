Hilfe bei Suche nach Wärmelecks

Stadtwerke Hilden bieten Thermografie-Aufnahmen zu einem Aktionspreis an.

In knalligem Blau, viel Gelb und mit etwas Rot erscheint das Haus auf der Thermografie-Aufnahme. Das ist nicht etwa der neue Anstrich, sondern die farblich dargestellte Wärmebilanz. Die Wärmebildkamera erfasst die für das menschliche Auge unsichtbare Infrarotstrahlung eines Hauses und verarbeitet die Daten zu einem Bild. Thermografieaufnahmen zeigen genau, an welchen Stellen eines Gebäudes Wärme entweicht und geben damit eine Entscheidungshilfe, in welche Maßnahme zur energetischen Sanierung als erstes investiert werden sollte.

Vom 5. bis 23. Februar findet die nächste Thermografie-Aktion der Stadtwerke Hilden statt. Für Energiekunden gibt es die Aufnahmen zum Aktionspreis von 109 Euro pro Haus (inklusive Mehrwertsteuer), für alle anderen Interessenten 149 Euro. Mindestens sechs Infrarot-Aufnahmen und ein detaillierter Bericht liefern Erkenntnisse für die Planung von Wärmedämm- und Sanierungsmaßnahmen. So lassen sich zukünftig Energie- und Heizkosten einsparen. Eine optimale Wärmedämmung beugt auch Schimmelpilzen vor. Das Team Energiedienstleistungen der Stadtwerke Hilden gibt weitere Informationen und nimmt die Anmeldung entgegen unter Telefon 02103 795-188, Mail: . Für optimale Ergebnisse muss das Haus gleichmäßig beheizt, die Fenster geschlossen und Rollläden geöffnet sein. Die kalte Jahreszeit ist ideal, um die Temperaturunterschiede an der Hauswand durch Thermografie sichtbar zu machen.

(cis)