Holocaust-Gedenktag mit zwei Veranstaltungen

Jährlich wird bundesweit am 27. Januar, dem Tag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz, der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Die Stadt Kempen lädt alle Bürger ein, am Samstag, 27. Januar, um 19.30 Uhr an der Gedenkstele am Rathaus am Buttermarkt der Opfer der Terrorherrschaft zu gedenken. Bürgermeister Volker Rübo spricht einige Worte des Gedenkens.