Holtby zurück im Training - Hunt hofft auf Einsatz gegen Köln

Einen Tag nach Aaron Hunt ist auch Lewis Holtby in das Mannschaftstraining des Fußball-Bundesligisten Hamburger SV zurückgekehrt. Der defensive Mittelfeldakteur hat eine Kapselblessur im Knie auskuriert und konnte nach einem individuellen Reha-Programm sogar bereits wieder am Abschlussspiel teilnehmen, teilte der HSV dazu am Mittwoch mit. Das wichtige Heimspiel am Samstag (18.30 Uhr) gegen den 1. FC Köln kommt für den 27-Jährigen aber noch zu früh. Auf sein Mitwirken im Abstiegsduell des Vorletzten gegen den Letzten hofft hingegen Hunt. Der 31 Jahre alte Spielmacher hatte bei der Hamburger 0:1-Niederlage am Samstag beim FC Augsburg wegen einer Knöchelverletzung gefehlt. Nun aber konnte er die insgesamt drei Einheiten am Dienstag und Mittwoch voll mitmachen. "Ich fühle mich gut und denke, dass nichts gegen einen Einsatz spricht", meinte Hunt.