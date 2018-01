später lesen Goch Hüsch und Böll - Lesung im Café Padre Teilen

Der eine wäre jetzt hundert Jahre alt geworden, der andere ist acht Jahre jünger. Vom rheinischen Blut beide, Hüsch, der Niederrheiner aus Moers, Böll, der Kölner mit den niederrheinischen Verwandten in Kevelaer, Weeze und Xanten. Beide gingen kritisch mit den Verhältnissen ihrer Zeit und ihren Zeitgenossen um. Beide sparten den Humor nicht aus. Hüsch, der Gedichteschreiber, ging sehr großzügig damit um, spießte menschliche Macken auf, aber immer liebevoll. Heinrich Böll, häufig der Satiriker, hat die großen Formen verfasst, Romane und Kurzgeschichten. Heinz van de Linde, der von beiden Ausgewähltes lesen wird, ist nahe Moers geboren und aufgewachsen. Er hat in Moers die gleiche Schule wie Hanns Dieter Hüsch besucht und die Mundart in der Grafschaft Moers war in seiner Familie allgegenwärtig.