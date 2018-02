später lesen Heerdt Hund zu Tode getreten - Mann steht vor Gericht Teilen

Der Mini-Spitz-Rüde "Filou" wurde nur fünf Jahre alt. In einer Tierklinik ist er frühmorgens gestorben. Erst danach kam heraus: Der Kleinhund, dessen Rasse als verspielt gilt, als intelligent, freundlich, umgänglich und aktiv, wurde wohl grausam misshandelt. Wegen Tierquälerei soll dafür der Freund der Hundebesitzerin (38) am 14. Februar vors Amtsgericht gestellt werden. Eigentlich sollte er den kleinen Hund in Heerdt Anfang Februar 2017 nur einen Tag betreuen. Doch laut Anklage droht ihm wegen Tierquälerei jetzt eine Haftstrafe bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe.