Sina Frantzen hat sich am 1. Dezember als Fotografin selbstständig gemacht. Sie konzentriert sich auf die fotografische Begleitung von Hochzeiten. Um den speziellen Anforderungen gewachsen zu sein, hat sie einige Monate assistiert. Sabine Naber





Als Sina Frantzen 2008 den Rucksack aufsetzte, für dreieinhalb Jahre auf Weltreise ging und dabei 26 Länder bereiste, da hatte nur ihr Freund eine Kamera dabei. "Aber im Laufe der Reise habe ich sie ihm geklaut und immer mehr Freude am Fotografieren gefunden", sagt Frantzen, die sich vor wenigen Wochen als Hochzeitsfotografin selbstständig gemacht hat.





"Trotz der feindlichen Übernahme seiner Kamera, ist Marc nun seit drei Jahren mein Mann. Und somit sage ich aus eigener Erfahrung: Heiraten ist in der Realität noch viel besser, als es in der Vorstellung ohnehin schon ist. Ich stehe total auf Hochzeiten", nennt die Fotografin einen Grund, warum sie sich gerade auf diesen Teilbereich fokussieren will, nachdem sie während ihrer Reisen auch als Landschaftsfotografin aktiv war und für ein Schweizer Magazin Reiseberichte geschrieben und bebildert hat.





Um für die speziellen Anforderungen der Hochzeitsfotografie fit zu werden und sich sicher zu sein, dass es genau das ist, was sie tun möchte, hat sie einige Monate bei einer Kollegin in Wuppertal assistiert und sie auf vielen Hochzeiten als "Second Shooter" begleitet. Die Menschen, die Umgebung, die Stimmung an Tag der Hochzeit, das mag Sina Frantzen. Und vor allem, den Tag im Fluss darzustellen und nicht nur kurz dabei zu sein. "Das ist anstrengend, aber absolut schön."





Obwohl sie erst seit dem 1. Dezember selbstständig ist, läuft ihr Geschäft schon gut an. "Ich habe mir ein Ziel an Buchungen gesetzt, das ich im ersten Jahr gerne erreichen möchte. Und habe jetzt in den ersten fünf Wochen schon die Hälfte davon buchen können", ist sie mit dem Einstieg zufrieden. Auch fotografische Begleitungen von Konfirmationen werden bei ihr angefragt. Und nett fände sie es auch, einmal bei einer Silberhochzeit oder ähnlichen Jubiläen fotografieren zu dürfen. Kommt eine Anfrage, dann verabredet sie sich mit der potenziellen Kundin oder dem Kunden gerne auf einen Kaffee, um abzusprechen, wie man fotografisch durch den Tag gehen könnte.





Ab zwei Stunden kann man die Fotografin buchen, drei bis neun Stunden sind möglich. "Aus fotografischer Sicht finde ich es natürlich sehr schön, dass wieder viel Aufwand rund ums Heiraten gemacht wird und alle Aktivitäten genau aufeinander abgestimmt werden", sagt Sina Frantzen, die früher als Einkäuferin gearbeitet hat.





Für ihre neue Tätigkeit hat sie ihr Equipment aufgestockt. Die dritte Kamera und auch verschiedene Objektive kamen dazu. "Lichtstärkere brauchte ich beispielsweise für Porträts, extreme Weitwinkelobjektive auch und ein sogenanntes Fischauge, wenn ich die Ringe so fotografieren will, dass die Inschrift noch gut lesbar ist."





Es sei fantastisch, den schönsten Tag im Leben von Verliebten mitzuerleben und einen kleinen Beitrag für die Verewigung ihrer Erinnerungen zu leisten. Tiershooting hat sie auch schon gemacht, in einem Hundeladen in Wuppertal den ganzen Tag Vierbeiner vor der Kamera gehabt.