IHK lädt zum Tourismuscamp nach Krefeld

Immer mehr Menschen erledigen ihre Urlaubsplanung im Internet. Somit ist das Thema Onlinemarketing für die Tourismusbranche sehr wichtig. Unternehmen können sich in Krefeld am Montag, 5. Februar, beim Tourismuscamp der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein über die neusten Trends am Nordwall 39 informieren. Interessierte können sich ab sofort online für das kostenlose Barcamp anmelden.