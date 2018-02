Im VW-Bus unterwegs auf den Kanaren

Die Hückeswagener Carsten Konsen und Sina Schubert reisen in ihrem VW-Bus in den Süden und berichten regelmäßig von ihren Erfahrungen. Aktuell erkundet das Paar Teneriffa und La Gomera. Sina Schubert

Teneriffa Denkt man an die Kanarischen Inseln, hat man wohl selten Wohnmobil-Urlauber im Sinn. Aufgrund der weiten Distanz vom europäischen Festland trifft man hier eher auf Urlauber, die mit dem Flugzeug kommen. Nun hatten wir die 48-stündige Anreise mit der Fähre von Südspanien hinter uns, um gemeinsam mit meiner Familie Weihnachten auf Teneriffa zu feiern und wollten danach natürlich nicht gleich wieder zurück.

FOTO: Schubert

FOTO: Schubert

Nach der Verabschiedung machten wir uns auf den Weg. Schnell merkten wir, dass wir uns neu orientieren mussten. Auf dem Festland trifft man häufig andere Reisende mit Bus, so dass man sich austauscht und einfacher herausfindet, wo man beispielsweise gut frei stehen kann. Auf Teneriffa gehören wir eher zur Ausnahme und wurden schnell verunsichert. Nachdem uns ein Einheimischer sagte, dass wir nicht irgendwo frei stehen dürften und eine hohe Geldstrafe zahlen müssten, falls uns die Polizei erwischt, schauten wir uns erneut nach Informationen um.

FOTO: Sina Schubert

FOTO: Sina Schubert

Hierfür hatten wir auf Teneriffa eine kleine Wohnmobil-Vermietung kontaktiert. Glücklicherweise stellte sich heraus, dass es auf den Kanarischen Inseln ähnlich wie auf dem spanischen Festland geregelt ist: Wildcampen ist zwar verboten, jedoch nicht das Übernachten in einem geparkten Auto. Als Camping zählt, wenn man beispielsweise durch Stühle oder ein Sonnensegel den Fahrzeugumfang erweitert. Darüber hinaus ermöglicht ein respektvoller und umweltbewusster Umgang, dass nicht immer alles konsequent verfolgt wird.

So erkundeten wir die folgenden eineinhalb Wochen das Landesinnere der größten Insel der Kanaren zum Wandern und mal die Küstenabschnitte zum Surfen und Baden. Teneriffa ist bekannt als "Kontinent im Kleinen", was bedeutet, dass man auf einer kleinen Fläche eine Vielzahl diverser Landschaften und ein unterschiedliches Klima erfahren kann. Nach Lust und Laune ist auf einer kurzen Fahrt ein Wechsel zwischen ozeanischem, mediterranem, kontinentalem und subalpinem Klima möglich, was an den Höhenunterschieden und dem Einfluss der Passatwinde liegt.

Zudem verbringen wir Zeit damit, unsere Homepage aufzubauen, und Carsten schreibt ein Ratgeber zum Thema "Busausbau in Eigenleistung" als eBook. Seit Beginn unserer Reise im Oktober standen auch solche Projekte im Vordergrund.

Im Februar besuchen uns Carstens Eltern, und im Anschluss machen Freunde aus Hückeswagen Urlaub auf Teneriffa. Wir sind also wieder voller Vorfreude auf lauter Wiedersehen. Bis dahin arbeiten wir weiter an dem einen oder anderen Projekt und erkunden die Nachbarinsel La Gomera, auf die wir vor ein paar Tagen spontan übergesetzt haben. www.wanderhorizons.com