In Krefeld leben offiziell 226.812 Einwohner

Die Bevölkerung in Krefeld wächst. Zum Stichtag 31. Dezember 2016 lebten offiziell 226.812 Menschen in der Seidenstadt. Das sind 1668 mehr als im Jahr zuvor und bedeutet einen Anstieg der Einwohnerzahl um 0,74 Prozent. 116.219 davon sind Mädchen und Frauen 110.593 Jungen und Männer. Die aktuellen Zahlen teilte das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (IT.NRW) gestern mit. Vor fünf Jahren standen für Krefeld noch 221.864 Einwohner zu Buche. Das sind 4942 weniger als im Vergleichsjahr 2016. Seit dem Jahr 2011 ist die Bevölkerungszahl in Krefeld um 2,18 Prozent gestiegen.