Infomappen zu Berufsfeldern jetzt auch digital

Wer schon einmal in dem für den Niederrhein zuständigen Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit in Wesel war, kennt die Infomappen zu allen Berufsfeldern. Mit ihnen kann man sich über Ausbildungs- und Studienberufe sowie Weiterbildungen informieren. Unter <a href="http://www.berufsfeld-info.de" target="_blank">www.berufsfeld-info.de</a> stehen diese Informationen ab sofort auch online zur Verfügung. So können sich Jugendliche mit einem Berufserkundungsbogen auf die Suche nach einem Ausbildungsberuf begeben.