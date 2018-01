Infomappen zu Berufsfeldern jetzt auch digital

Wer schon einmal im für den Niederrhein zuständigen Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit in Wesel war, kennt die Infomappen zu allen Berufsfeldern. Mit ihnen kann man sich über Ausbildungs- und Studienberufe sowie Weiterbildungen informieren. Unter <a href="http://www.berufsfeld-info.de" target="_blank">www.berufsfeld-info.de</a> stehen diese Informationen ab sofort auch online zur Verfügung. So können sich Jugendliche mit einem Berufserkundungsbogen auf die Suche nach einem Ausbildungsberuf begeben.

Außerdem gibt es Bilder aus der Praxis sowie Reportagen und Erfahrungsberichte. Per Mausklick findet man weiterführende Informationen. Ein großer Bereich widmet sich dem Thema Weiterbildung. Im Berufsinformationszentrum in Wesel stehen die Infomappen weiterhin in ausgedruckter Form zur Verfügung. Die Öffnungszeiten: Montag und Dienstag von 8 bis 15.30 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8 bis 12.30 Uhr sowie Donnerstag von 8 bis 18 Uhr.

(RP)