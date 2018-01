später lesen Kreis Infos für angehende Techniker Teilen

Wesel Die gemeinnützige Bildungseinrichtung DAA-Technikum informiert am Donnerstag, 18. Januar, ab 16.30 Uhr über die berufsbegleitenden Fortbildungs-Lehrgänge zum Staatlich geprüften Techniker in fünf Fachrichtungen in der Agentur für Arbeit, Reeser Landstraße 61, Berufsinformationszentrum (BIZ), Raum 43 in Wesel. Facharbeiter, Gesellen und technische Zeichner der Industrie und des Handwerks aus den Bereichen Elektrotechnik, Datenverarbeitung, Maschinenbau und Metallverarbeitung, Bautechnik (Hoch- und Tiefbau), Holztechnik und Heizungs-/Lüftungs-/Klimatechnik können sich persönlich vor Ort über die Aufstiegsqualifikationen informieren.