Initiativen fordern mehr Schutz vor Hochwasser

Die hohen Pegelstände des Rheins in den vergangenen Wochen haben die Bürgerinitiativen erneut auf den Plan gerufen. "Am Niederrhein wird bei weitem nicht genug für den Hochwasserschutz getan", warnt Hans-Peter Feldmann, Sprecher der Hochwasserschutz-Initiative und Infrastrukturschutz am Niederrhein, auch in Bezug auf die Jahreshauptversammlung der Bürgerinitiative der Salzbergbaugeschädigten NRW am Donnerstagabend in Ginderich (ab 19.30 Uhr im katholischen Pfarrheim). Heinz Kühnen