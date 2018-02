später lesen Hückeswagen Irische Lebenslust wird bei Show im Forum lebendig FOTO: Bäumler FOTO: Bäumler Teilen

Twittern

Teilen



Moderner Tanz trifft auf jahrhundertealte Tradition: Die Show "Celtic Rhythms of Ireland" am kommenden Sonntag im Forum der Montanusschule bewegt durch die Verbindung aus temporeichem Stepptanz, Folklore und Musikshow. Die Bühnenshow bietet sowohl musikalische Abwechslung als auch tänzerische Vielfalt. Dafür sorgen die Kombinationen aus keltischer und moderner Musik wie auch die Verbindung von aktuellen Tänzen und traditionellem Stepptanz. Geboten werde ein Abend voller irischer Lebenslust und tänzerischer Ausdruckskraft untermalt durch eine original irische Live-Band, heißt es in einer Pressemitteilung.