Jazzattack mit Sasse, Valk und Küttner

Die erste Jazzattack des Jahres am morgigen Donnerstag lässt eine Session der Extraklasse im Jazzkeller, Lohstraße 92, erwarten. Die Gastgeber und Gründerväter dieser erfolgreichen Konzertreihe, Stefan Rademacher (Bass) und Axel Fischbacher (Gitarre), bieten eine Allstar-Besetzung auf. Pianist des Abends ist Martin Sasse, der als einer der Top-Pianisten in Deutschland gilt. Bekannt für seine unbändige Spielfreude, spielte er mit Charlie Mariano, Ira Coleman, Lee Konitz und Jean Toots Tielemans. Nicht weniger prominent ist der Kölner Saxofonist Claudius Valk, zweifach ausgezeichnet mit dem Neuen Deutschen Jazz-Preis.

Bereits 1999 gastierte er mit seinem Valktrio im Jazzkeller und auch schon beim Jazzfestival auf der Burg Linn. Am Schlagzeug sitzt Michael Küttner. Seine beiden Konzerte mit Michael Sagmeister in den 80er Jahren, die bis in die frühen Morgenstunden dauerten, waren "bis dahin einzigartige Konzerte in der Jazzkellergeschichte." Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr, Eintritt: 10 Euro an der Abendkasse.

