Jetzt zur nächsten Fischerprüfung anmelden

Bergische Gewässer sind fischreich. Um angeln zu dürfen, braucht man jedoch einen Fischereischein. Voraussetzung dafür ist, dass mindestens 14 Jahre alt ist und die Fischerprüfung abgelegt hat, teilt die Kreisbehörde mit. Neben dem fachgerechten Umgang mit Fischen steht dabei der Tierschutz besonders im Vordergrund. Angeln ohne Berechtigung ist verboten und kann streng bestraft werden.

Deshalb empfiehlt die Behörde, sich zur nächsten Fischerprüfung bei der Unteren Fischereibehörde des Rheinisch-Bergischen Kreises anzumelden. In der Prüfung werden verschiedene Themenkomplexe wie Fischkunde, Gewässerkunde, Fischhege, Naturschutz, Gerätekunde, Gesetzeskunde, Fisch-Erkennung sowie Zusammenstellung und Zusammenbau von Angelgerät abgefragt. Die Prüfung findet am 27. Februar um 9 Uhr und je nach Teilnehmerzahl auch am 28. Februar jeweils um 8 Uhr statt. Prüfungsort ist der große Sitzungssaal des Kreishauses Heidkamp, Am Rübezahlwald 7 in Bergisch Gladbach. Anmeldungen werden noch bis zum 29. Januar unter der Telefon 02202 13-2820 entgegengenommen. Das Anmeldeformular ist im Internet unter www.rbk-direkt.de im Behördenlotsen unter dem Suchbegriff "Fischerprüfung" zu finden. Die Prüfungsgebühr beträgt 50 Euro, das Mindestalter für die Zulassung zur Prüfung ist 13 Jahre.

Wer an der Fischerprüfung teilnehmen möchte, kann bei folgenden Anbietern Vorbereitungskurse besuchen:

# Angelgeräte Wichterich, Sattlerweg 8, Bergisch Gladbach-Bensberg, Vorbereitungskurs in Bergisch Gladbach-Refrath, vorherige Anmeldung erforderlich im Geschäft oder per Telefon unter 02204 56688;

# Rainer Pritschins, Telefon: 0221 2972415, E-Mail: pritschins@gmx.de";

# Angelsport Dellbrück, Bergisch Gladbacher Straße 1000, 51069 Köln-Dellbrück; Telefon: 0221 9661234

(pd)