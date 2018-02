Johanniter-Jugend wählt neue Kreisleitung

Die Johanniter-Jugend im Kreis Mettmann hat ein neues Führungsteam: Bei der Kreisjugendversammlung am 21. Januar in Erkrath wurden sechs Vertreter gewählt.

Sie kümmern sich dieses und nächstes Jahr um das Jahresprogramm der Kinder und Jugendlichen, die Aus- und Fortbildung der Jugendleitenden, die Haushaltsplanung sowie um die Abstimmung der einzelnen Ortsgruppen untereinander. Christoph Simons aus Erkrath wurde als Kreisjugendleiter wiedergewählt. Seine Stellvertreter sind Frank Stock aus Erkrath und Maike Berner aus Ratingen. Ergänzt wird das Team durch Verena Nagel und Lukas Jäger aus Erkrath sowie durch Christin Berner aus Ratingen. "Ich freue mich darauf, mit dem neuen Team wieder ein spannendes Programm für die Johanniter-Jugend im Kreis auf die Beine zu stellen", sagte Simons. "Die Rückmeldungen der Mitglieder zeigen, dass wir gute Arbeit machen."

Im Rückblick des alten und neuen Kreisjugendleiters wurde deutlich, dass die Johanniter-Jugend im Kreisverband Mettmann volle Terminkalender hatte: Es gab jährlich zwei Freizeiten, alle Jugendgruppenleitenden haben sich regelmäßig fortgebildet, neue Jugendgruppenleitende wurden ausgebildet und viele Kinder und Jugendliche haben die Ausbildung zum Schulsanitäter absolviert. All das neben den regelmäßigen Treffen der einzelnen Jugendgruppen in Erkrath, Hilden und Ratingen.

Die erste Aufgabe für das neue Führungsteam der Johanniter-Jugend ist nun, den Jahresplan für 2018 konkret auszuarbeiten. "Hier haben wir schon viele Ideen", berichtet Verena Nagel. "Fest steht bereits jetzt: Ein gemeinsames Zeltlager findet auf jeden Fall wieder statt." In Hilden trifft sich die Johanniter-Jugend ab 14 Jahren immer mittwochs in der Johanniter-Wache, Düsseldorfer Straße 38, von 17.15 bis 18.45 Uhr. Nach Absprache ist eine Teilnahme am Schulsanitätsdienst möglich. Weitere Informationen gibt es beim Kreisverband unter 0202 2805723.

(höv)