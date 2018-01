Johanniter stellen in Hösel den Hausnotruf vor

Die Johanniter stellen am Donnerstag, 1. Februar, 10.45 Uhr, in der Begegnungsstätte Stiftung Geschwister Gerhard, Bahnhofstraße 90, im Rahmen des Vortrags "Hilfe auf Knopfdruck" ihren Hausnotruf vor. Wer sich informieren möchte, ist herzlich willkommen.

Anschließend lädt die Begegnungsstätte zum Eintopfessen (5 Euro für Suppe, Getränk, Dessert, Kaffee) ein. Für den Vortrag ist keine Anmeldung nötig. Wer zum Eintopfessen bleibt, möchte sich zur besseren Planung bitte bis zum 29. Januar telefonisch unter 02102 68101 anmelden.

Am Montag, 5. Februar, bietet die Begegnungsstätte Stiftung Geschwister Gerhard einen Ausflug in die Hausnotrufzentrale der Johanniter in Breitscheid an. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Eingang des Einsatzzentrums, Kölner Straße 16, in Ratingen-Breitscheid.

Hierfür wird um Anmeldung bis zum 1. Februar gebeten, ebenfalls unter der Telefonnummer 02102 68101.

(RP)