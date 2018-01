"Joyful Gospels" singt mit Woodson

Die "Black & White-Gospeltour 2018" gastiert am 22. März in der Pauluskirche.

Ein spannendes Konzertprojekt steht dem gemischten Hückeswagener Chor "Joyful Gospels" bevor: Die Sänger unter der Leitung von Astrid Ruckebier geben am Donnerstag, 22. März, gemeinsam mit Deborah Woodson und ihrem Ensemble "Gospelmates" in der Pauluskirche ein zweistündiges Konzert. Das ist Teil der "Black & White-Gospeltour 2018", bei der lokale Gospelchöre wie "Joyful Gospels" in Hückeswagen mit Profis musizieren. Nach dem erfolgreichen Weihnachtskonzert bereitet sich der Gospelchor auf seinen nächsten Höhepunkt vor.

"Der Vorstand erhielt eine Anfrage von einer Kölner Agentur", teilt Marlies Klintworth mit. Spontan hätte alles für ein Konzert in Hückeswagen geklärt werden können, so dass die stimmgewaltige Sängerin Deborah Woodson in der Pauluskirche gastiert. Die US-Amerikanerin aus Georgia sang bereits in Broadway-Musicals in New York, lebt aber mittlerweile in Köln. Auch hier spielte sie schon in Musicals wie "Hairspray" und "Shrek".

Die Proben bei "Joyful Gospels" sind dienstags um 20.15 Uhr im katholischen Gemeindezentrum Wiehagen, Gerhard-Rottlaender-Straße 1.

(büba)