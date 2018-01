Jüngere sollen übernehmen

Winfried Boeckhorst legt sein Mandat als Bezirksvertreter und damit auch sein Amt als Bezirksbürgermeister von Rheinhausen/Rumeln-Kaldenhausen zum 31. Januar 2018 nieder. Thorsten Vermathen





Es sei an der Zeit, die Verantwortung in jüngere Hände zu geben, begründet der 79-jährige Sozialdemokrat seine Entscheidung. Ein/e Nachfolger/in soll in der kommenden Sitzung der Bezirksvertretung am 1. Februar im Ratssaal am Körnerplatz gewählt werden. Noch ist nicht bekannt, wer sich zur Wahl stellen wird. Der Ortsverband der Jusos fordert jedenfalls schon mal, dass es Zeit sei nach vier männlichen Bezirksbürgermeistern in Folge, eine Frau ins Amt zu wählen.