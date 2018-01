Julia Görges als erste deutsche Tennisspielerin in Australien weiter

Die Weltranglisten-Zwölfte Julia Görges hat als erste deutsche Tennisspielerin bei den laufenden Australian Open die zweite Runde erreicht.





Die 29-Jährige aus Bad Oldesloe gewann am Montag gegen die Amerikanerin Sofia Kenin in 79 Minuten 6:4, 6:4 und baute ihre Siegesserie saisonübergreifend auf 15 gewonnene Matches in Folge aus.





Görges hatte zuletzt das WTA-Turnier in Auckland gewonnen und am Ende des vergangenen Jahres in Moskau und Zhuhai den Titel geholt. Bei ihrem 40. Grand-Slam-Turnier trifft Görges nun am Mittwoch auf die Französin Alizé Cornet. Gegen die Nummer 42 der Welt hat Görges alle fünf bisherigen Duelle für sich entschieden.

(sbl)