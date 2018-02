Julian vor dem großen Sprung?

3,7 Millionen Zuschauer sahen vorige Woche die TV-Premiere von "The Big Bounce - die Trampolin-Show" auf RTL.

In der zweiten Sendung des spektakulären Sprung-Spektakels am Freitag (2. Februar 2017) um 20.15 Uhr ist auch ein Wuppertaler am Start: Hobby-Trampolinspringer Julian Horalek ist Halb-Kolumbianer, im Kindergartenalter lebte er in Kolumbien und danach bis 1998 in Venezuela.

Der Betreuungsassistent in einer Einrichtung für psychisch kranke Menschen ist einer von insgesamt 400 Kandidaten, die in fünf Qualifikations-Shows um 40 Plätze im Finale streiten, bei dem 100.000 Euro auf den Gesamtsieger warten.